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21 минуту назад

Мифы и польза: можно ли утолять жажду чаем

РИА "ФедералПресс"

Фитнес-гуру и адепты здорового питания рекомендуют подписчикам в соцсетях соблюдать водный баланс и выпивать в день не меньше 6-8 стаканов воды. Что считает по этому поводу официальная медицина, рассказала Ольга Фролова, врач-эксперт общей практики медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

Мифы и польза: можно ли утолять жажду чаем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Заставлять себя пить насильно не нужно: это может привести к недостатку электролитов в клетках», – говорит Фролова.

Эксперт опровергла миф о том, что каждому человеку необходимо выпивать до восьми стаканов чистой воды в день. Такой объем не подтвержден рядом исследований, пишет Газета.Ru.

Фролова уверена, что при употреблении воды прежде всего нужно ориентироваться на собственные ощущения. Особенно в в жару, во время тренировок и болезни.

Среднестатистическому человеку требуется около 30 миллилитров на килограмм массы тела. И это не обязательно вода. Потери жидкости в организме также возмещают фрукты, овощи, чай, супы и тушеные блюда.

Врач предупреждает, что в некоторых случаях нужно сокращать потребление жидкости. Ее избыток может навредить при заболеваниях сердца и почек.

Звёзды,Ольга Фролова,
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