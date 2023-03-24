Селену Гомес заметили на свидании с бывшим Джиджи Хадид

Актриса и певица Селена Гомес спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Джиджи Хадид, певцом Зейн Маликом. Об этом сообщает People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Блогер из TikTok поделилась в социальных сетях скриншотом переписки со своей подругой, в котором стало известно о романе Селены Гомес и Зейна Малика.

"Селена Гомес и Зейн только что вошли в (заведение), держась за руки. Я посадила их за столик", — написала блогер.

Когда Селене Гомес было пять лет ее мама, Мэнди Трифер, развелась с отцом звезды мексиканского происхождения — Рикардо Гомесом. В 2013 году мать Селены Гомес родила вторую дочку от брака с Брайаном Тифером. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте Селена Гомес близка со своей сестрой Грейси.