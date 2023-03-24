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55 минут назад

Селену Гомес заметили на свидании в ресторане с экс-бойфрендом Джиджи Хадид

Газета.Ruиещё 1

Актриса и певица Селена Гомес спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Джиджи Хадид, певцом Зейн Маликом. Об этом сообщает People.

Селену Гомес заметили на свидании с бывшим Джиджи Хадид
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогер из TikTok поделилась в социальных сетях скриншотом переписки со своей подругой, в котором стало известно о романе Селены Гомес и Зейна Малика.

"Селена Гомес и Зейн только что вошли в (заведение), держась за руки. Я посадила их за столик", — написала блогер.

Когда Селене Гомес было пять лет ее мама, Мэнди Трифер, развелась с отцом звезды мексиканского происхождения — Рикардо Гомесом. В 2013 году мать Селены Гомес родила вторую дочку от брака с Брайаном Тифером. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте Селена Гомес близка со своей сестрой Грейси.

Она часто берет девочку на светские мероприятия – так в январе 2023 года певица вышла в свет с 9-летней Грейси на "Золотом глобусе". Ранее сообщалось, что Селена Гомес попросила прекратить травлю Хейли Бибер, которой стали поступать угрозы смертью.

Звёзды,Рикардо Гомес,
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