Селену Гомес заметили на свидании с бывшим Джиджи Хадид

Актриса и певица Селена Гомес спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Джиджи Хадид, певцом Зейн Маликом. Об этом сообщает People.
Блогер из TikTok поделилась в социальных сетях скриншотом переписки со своей подругой, в котором стало известно о романе Селены Гомес и Зейна Малика.
"Селена Гомес и Зейн только что вошли в (заведение), держась за руки. Я посадила их за столик", — написала блогер.
Когда Селене Гомес было пять лет ее мама, Мэнди Трифер, развелась с отцом звезды мексиканского происхождения — Рикардо Гомесом. В 2013 году мать Селены Гомес родила вторую дочку от брака с Брайаном Тифером. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте Селена Гомес близка со своей сестрой Грейси.
Она часто берет девочку на светские мероприятия – так в январе 2023 года певица вышла в свет с 9-летней Грейси на "Золотом глобусе". Ранее сообщалось, что Селена Гомес попросила прекратить травлю Хейли Бибер, которой стали поступать угрозы смертью.