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1 час назад

Севиль Велиева опровергла слухи об уходе из Artik & Asti

Газета.Ru

Певица Севиль Велиева прокомментировала в беседе с изданием «СтарХит» слухи об уходе из Artik & Asti.

Велиева опровергла слухи об уходе из Artik & Asti
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Велиева опровергла информацию о распаде коллектива. Артистка отметила, что слухи о расформировании дуэта ходят еще с присоединения Велиевой. Она предположила, что люди недовольны частотой релизов. «Возможно, зритель сравнивает с другими артистами и подгоняет под свои ожидания. У нас свой темп и свой, согласованный с лейблом, план», — объяснила звезда.

Велиева уверила, что у нее замечательные отношения с коллегой по коллективу Артемом Умрихиным. Дуэт постоянно работает и с трепетом готовится к каждому релизу.

Певица отметила, что не ограничивает творческую деятельность и работает над своими проектами.

«Помимо работы над материалом для группы, где есть свой стиль и жанр, мы еще работаем и над моим сольным проектом Seville — а это совсем другая работа», — поделилась Велиева.

Ранее сообщалось, что Artik&Asti и солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов были названы самыми романтичными исполнителями.

Звёзды,Артем Умрихин,Юрий Шатунов,
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