Велиева опровергла слухи об уходе из Artik & Asti

Певица Севиль Велиева прокомментировала в беседе с изданием «СтарХит» слухи об уходе из Artik & Asti.

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Велиева опровергла информацию о распаде коллектива. Артистка отметила, что слухи о расформировании дуэта ходят еще с присоединения Велиевой. Она предположила, что люди недовольны частотой релизов. «Возможно, зритель сравнивает с другими артистами и подгоняет под свои ожидания. У нас свой темп и свой, согласованный с лейблом, план», — объяснила звезда.

Велиева уверила, что у нее замечательные отношения с коллегой по коллективу Артемом Умрихиным. Дуэт постоянно работает и с трепетом готовится к каждому релизу.

Певица отметила, что не ограничивает творческую деятельность и работает над своими проектами.

«Помимо работы над материалом для группы, где есть свой стиль и жанр, мы еще работаем и над моим сольным проектом Seville — а это совсем другая работа», — поделилась Велиева.