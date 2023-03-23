Джулия Гарнер снялась в рекламе сумок Gucci

Джулия Гарнер позировала с сумкой Horsebit 1955 дома моды Gucci перед объективами фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Об этом пишет WWD.

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Вместе с Гарнер в рекламе снялись певица Ханни и актриса Халли Бейли. Три знаменитости, которые давно сотрудничают с домом моды, изображены на ярких фонах, держа в руках сумки Horsebit в красном, коричневом и черном цвете.

Бейли присутствовала на осеннем показе Gucci в Милане в прошлом месяце. Гарнер также была в числе гостей на этом шоу, а еще появилась в новой кампании аромата Gucci Guilty. Ханни была назначена глобальным послом бренда Gucci в октябре прошлого года.

Конгломерат Kering отчитался о замедлении роста в Gucci и Balenciaga в конце 2022 года и общем снижении доходов на 7%. Доходы Gucci снизились на 14% за три месяца. Kering винит в этом высокие цены на товары и закрытие магазинов в Китае в связи с пандемией.