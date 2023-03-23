Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Актриса Джулия Гарнер снялась в рекламе сумок Gucci

Газета.Ru

Джулия Гарнер позировала с сумкой Horsebit 1955 дома моды Gucci перед объективами фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Об этом пишет WWD.

Джулия Гарнер снялась в рекламе сумок Gucci
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вместе с Гарнер в рекламе снялись певица Ханни и актриса Халли Бейли. Три знаменитости, которые давно сотрудничают с домом моды, изображены на ярких фонах, держа в руках сумки Horsebit в красном, коричневом и черном цвете.

Бейли присутствовала на осеннем показе Gucci в Милане в прошлом месяце. Гарнер также была в числе гостей на этом шоу, а еще появилась в новой кампании аромата Gucci Guilty. Ханни была назначена глобальным послом бренда Gucci в октябре прошлого года.

Конгломерат Kering отчитался о замедлении роста в Gucci и Balenciaga в конце 2022 года и общем снижении доходов на 7%. Доходы Gucci снизились на 14% за три месяца. Kering винит в этом высокие цены на товары и закрытие магазинов в Китае в связи с пандемией.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что дом моды Gucci продает сумки в виде медведей за $43 тысячи.

Звёзды,Джулия Гарнер,Маркус Пигготт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий