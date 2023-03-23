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24 минуты назад

Медведева решилась на бьюти-процедуру из-за возраста

Газета.Ru

Актриса и юмористка Наталия Медведева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решилась на процедуры омоложения лица.

Медведева решилась на бьюти-процедуру из-за возраста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Медведева прошла процедуру IPL-фотоомоложения. Эта технология основана на использовании светового потока высокой интенсивности. Лазер должен активизировать синтез коллагена и ускорить процесс обновления клеток. Звезда поделилась снимком после процедуры.

Медведева добавила, что никогда не делала «уколы красоты», так как боится их.

«Но я понимаю, что мне 38, и что-то делать надо. С врачом Наталией Александровной решили и начали. Учесть еще, что у меня атопический дерматит (кстати, около глаза только чуть-чуть осталось)», — рассказала комикесса.

Медведева поделилась, что хочет ровный цвет лица.

Ранее на перемены во внешности решился певец Филипп Киркоров. Артисту сделали коррекцию позвоночника и сформировали пресс. В марте звезда рассказал о своем самочувствии после пластически. Музыкант пожаловался, что у него все болит на третий день после операции. Однако исполнитель не жалеет, заявляя, что «искусство требует жертв».

Звёзды,Наталия Медведева,Филипп Киркоров,
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