Айза заявила о необходимости няни для своих детей

«Если вы думаете, что работать легко, то вы никогда не работали с детьми. Если вы работали с детьми, то вы никогда не работали с детьми, которые болеют. А если работали с детьми, которые болеют, то вы никогда не работали болеющими с детьми, которые болеют», — сообщила блогерша.