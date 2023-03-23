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1 час назад

Айза заявила о необходимости няни для своих детей

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай пожаловалась в социальных сетях на усталость.

Айза заявила о необходимости няни для своих детей
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Айза сообщила, что ей тяжело совмещать работу и воспитание детей. Именно поэтому она задумалась над тем, чтобы воспользоваться услугами няни.

«Если вы думаете, что работать легко, то вы никогда не работали с детьми. Если вы работали с детьми, то вы никогда не работали с детьми, которые болеют. А если работали с детьми, которые болеют, то вы никогда не работали болеющими с детьми, которые болеют», — сообщила блогерша.

Айза добавила, что недавно осознала свой трудоголизм. Бизнесвумен смогла отдохнуть только во время болезни.

Айза воспитывает двух сыновей от бывших мужей. Первенец Сэм родился от рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Второй сын Элвис появился на свет в браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным. Блогерша поддерживает дружеские отношения с экс-супругами ради детей.

Ранее Айза пожаловалась на болезнь. Блогерша сообщила о боли в горле и проблемах с дыханием. Она отметила, что ей сложно говорить.

Звёзды,Гуф,Дмитрий Анохин,
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