Пить шампанское и заниматься сексом после 40 лет призвала певица и актриса Анна Семенович. На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она назвала этот возраст «самым крутым».