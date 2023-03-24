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2 часа назад

Анна Семенович призвала после 40 лет заниматься сексом и пить шампанское

Мослентаиещё 2

Пить шампанское и заниматься сексом после 40 лет призвала певица и актриса Анна Семенович. На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она назвала этот возраст «самым крутым».

«Кайфуйте, шалите, любите, занимайтесь сексом, пейте шампанское, кокетничайте, носите красную помаду. Все только начинается», — посоветовала артистка.

По ее словам, в этом возрасте «все только начинается». Семенович три недели назад исполнилось 43 года. Певица отметила, что полностью довольна жизнью и пребывает «в кайфе от себя».

Ранее Анна Семенович раскрыла режим питания на отдыхе.

Звёзды,Видео,Анна Семенович,
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