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1 час назад

Эвелина Бледанс высмеяла новый бизнес Марии Погребняк после конфликта на телешоу

Газета.Ru

Телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с Telegram-канале «Звзедач» высмеяла новый женский клуб блогера Марии Погребняк, с которой они недавно поссорились на шоу «Новые звезды в Африке».

Бледанс высмеяла новый бизнес Погребняк
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Клуб будет называться ''Клуб силиконовых''? Возможно, что у Маши произошел взлет из-за нашего конфликта и на нем можно заработать, но у меня своя миссия», — подчеркнула Бледанс.

Она отметила, что было бы здорово, если бы клуб Погребняк пожертвовал деньги на ее проект, который нацелен на помощь людям с синдромом Дауна. Бледанс пошутила, что намеревается также организовать женский клуб после возвращения с гастролей.

«Деньги мне нужны для нового инклюзивного спектакля, поэтому, наверное, я вернусь с гастролей и тоже займусь женским клубом. Надо же учиться у молодежи!» — посмеялась телеведущая.

Между Марией Погребняк и Эвелиной Бледанс произошел конфликт. Телеведущая высмеяла Погребняк за увлечение пластическими операциями. Бледанс назвала коллегу «силиконовой» и отнесла ее к списку тех, кто выглядит «на одно лицо».

Ранее Бледанс заявила, что Погребняк «позиционировала себя жертвой» на «Звездах в Африке».

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