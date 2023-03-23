Вера Брежнева кардинально сменила имидж и показала результат

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подстриглась и перекрасила волосы. Снимками в новом образе она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

41-летняя певица кардинально сменила имидж и стала брюнеткой. На новых снимках она позировала со стрижкой каре и челкой. Перед камерой она предстала без макияжа. Кардинальные перемены коснулись не только внешнего вида. Теперь певица выступает не под именем «Вера Брежнева», а просто «Vera».