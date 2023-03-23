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31 минуту назад

Вера Брежнева кардинально сменила имидж и показала результат

Газета.Ruиещё 1

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подстриглась и перекрасила волосы. Снимками в новом образе она поделилась в социальных сетях.

Вера Брежнева кардинально сменила имидж и показала результат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя певица кардинально сменила имидж и стала брюнеткой. На новых снимках она позировала со стрижкой каре и челкой. Перед камерой она предстала без макияжа. Кардинальные перемены коснулись не только внешнего вида. Теперь певица выступает не под именем «Вера Брежнева», а просто «Vera».

7 декабря Вера Брежнева впервые за долгое время вышла на сцену и дала небольшой концерт в Риге. Перед зрителями она выступала в белоснежном платье-комбинации с отделкой из перьев российского бренда CHOUX. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 37 980 руб. Кадрами с музыкального мероприятия в личном блоге поделилась младшая дочь Веры Брежневой — Сара. Она снимала маму на сцене и поддерживала ее на концерте.

Звёзды,Вера Брежнева,
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