Борисова пожаловалась на обострение биполярного расстройства

Телеведущая Дана Борисова сообщила в социальных сетях о проблемах со здоровьем.

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Борисова рассказала, что у нее началось обострение биполярного расстройства. Она объяснила, что в марте и в сентябре ее психическое состояние всегда резко ухудшается. У звезды также начали сильно трястись руки. По словам ведущей, это является побочным эффектом лекарств, которые она принимает.

Борисова обратилась к «именитому» иностранному психиатру, который на днях приезжал в Москву. Врач прописал ей дорогой нейролептик. «Но он стоит этих денег. Его можно принимать даже беременным. Пока привыкаю к нему, но побочка тремор рук», — поделилась ведущая.