Борисова пожаловалась на обострение биполярного расстройства

Телеведущая Дана Борисова сообщила в социальных сетях о проблемах со здоровьем.
Борисова рассказала, что у нее началось обострение биполярного расстройства. Она объяснила, что в марте и в сентябре ее психическое состояние всегда резко ухудшается. У звезды также начали сильно трястись руки. По словам ведущей, это является побочным эффектом лекарств, которые она принимает.
Борисова обратилась к «именитому» иностранному психиатру, который на днях приезжал в Москву. Врач прописал ей дорогой нейролептик. «Но он стоит этих денег. Его можно принимать даже беременным. Пока привыкаю к нему, но побочка тремор рук», — поделилась ведущая.
В январе ведущая «ужаснулась», встав не весы. Она пожаловалась, что потолстела и намерена худеть. Звезда весила около 64 кг. В марте Борисова похвасталась, что похудела почти на 7 кг за полтора месяца с помощью диеты по программе нутрициолога. Она отметила, что благодаря правильному питанию у нее значительно улучшилось здоровье, наладился сон и уменьшилась тяга к сигаретам.