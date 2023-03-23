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54 минуты назад

Лариса Гузеева призналась, что никогда не жила "одним днем"

Газета.Ru

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что никогда не жила «одним днем» и не тратила на себя последние деньги.

Гузеева призналась, что никогда не жила "одним днем"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я никогда не была беззаботной. Не жила одним днем. Не тратила последнее на себя. Не была девотькой. Сегодня психологи советуют на всех и все забить и любить себя прекрасного. Счастливы те, у кого получается? Как думаете?» — спросила у подписчиков Гузеева.

Комментаторы разделились во мнениях: одни поддержали Гузееву, а другие указали на то, что человек не должен игнорировать свои желания и ставить чужие потребности выше своих.

«У одних получается. У других — нет, да и не надо ломать себя, потому что сказали психологи»; «На всех забивать не стоит. Но если не думать о себе, не наполнять себя положительными эмоциями, то и дать близким ничего не сможете», — написали фанаты.

Звёзды,Лариса Гузеева,
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