Гузеева призналась, что никогда не жила "одним днем"

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что никогда не жила «одним днем» и не тратила на себя последние деньги.
«Я никогда не была беззаботной. Не жила одним днем. Не тратила последнее на себя. Не была девотькой. Сегодня психологи советуют на всех и все забить и любить себя прекрасного. Счастливы те, у кого получается? Как думаете?» — спросила у подписчиков Гузеева.
Комментаторы разделились во мнениях: одни поддержали Гузееву, а другие указали на то, что человек не должен игнорировать свои желания и ставить чужие потребности выше своих.
«У одних получается. У других — нет, да и не надо ломать себя, потому что сказали психологи»; «На всех забивать не стоит. Но если не думать о себе, не наполнять себя положительными эмоциями, то и дать близким ничего не сможете», — написали фанаты.