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34 минуты назад

54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в нижнем белье и кожаном тренче

Газета.Ru

Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала фотографию в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Бондарчук показала фигуру в нижнем белье и кожаном тренче
Фото: Газета.RuГазета.Ru

54-летняя ведущая отвечала на вопросы поклонников. В одном из них она опубликовала фотографию из личного архива. На ней Светлана Бондарчук позировал в черном нижнем белье и кожаном тренче. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.

У Светланы Бондарчук двое детей от брака с режиссером и актером Федором Бондарчуком: 32-летний сын Сергей и 24-летняя дочь Варвара. В мае 2012 года Сергей Бондарчук – младший женился на Тате Мамиашвили. В 2012 году у пары родилась дочь Маргарита, а в 2014 году – дочь Вера. Однако в 2018 году супруги развелись. Сама Светлана Бондарчук в 2020 году вышла замуж во второй раз за дизайнера Сергея Харченко. У Сергея Харченко от предыдущего брака осталась дочь Юнна.

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