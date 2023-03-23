Зависимость и интим после 50: Лолита раскрыла все свои секреты

59-летняя российская певица Лолита всегда умела эпатировать, но делала это настолько естественно, что за годы на сцене сумела завоевать безоговорочную любовь зрителей. Интерес к звезде не угасает, а сама Лолита искренне делится своими секретами с аудиторией.

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Так, Лолита пришла на YouTube-шоу "Вопрос ребром" музыканта Басты, и ответила на все каверзные вопросы молодой аудитории. "Рамблер" разбирался в откровениях эпатажной звезды.

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59-летняя Лолита Милявская появилась на шоу в пурпурном платье и стильном коричневом пиджаке, и сразу удивила зрителей, выложив на стол 24 тысячи рублей. Певица отметила, что это ее пенсия, которой она хочет расплатиться за ужин - шоу проходит в ресторане и гость или ведущий в конце оплачивает все счета аудитории.

Вопросы для Лолиты были каверзные, но отвечала звезда искренне.

Сколько должен зарабатывать мужчина Лолиты?

На этот вопрос звезда ответила с юмором:

"Чтобы у меня начались отношения с мужиком, он может ничего не зарабатывать, но потом..".

Лолита ответила, что никогда не ставила целью, найти мужчину с конкретным заработком, но ей всегда важно, чтобы мужчина работал и не был тунеядцем, а если она влюбляется в таких, то точно себе признается: "Ну чего, попала на альфонса. Давай прощаться!".

Секс в 20 и в 60

Лолиту спросили, как меняется интим с годами, и она ответила без капли стеснения. По ее словам, в 20 лет секс - это познание мира, дальше человек развивается в своих фантазиях и желаниях.

"Дальше наступает 35,40. в 50 я думала, все закончено! А потом ты понимаешь, что все только начинается. Секс становится осознанней, качественней, отрывнее", - рассказала звезда.

По словам Лолиты интимная близость с годами происходит не так часто, а удовольствие она получает от эмоций и "химии", а не просто от процесса. В жизни становится больше разговоров и смыслов.

Сколько квартир у Лолиты

Лолита рассказала, что владеет квартирой в Болгарии, двумя квартирами в Москве, дачей и офисом, но она считает, что ей хватило бы и одной квартиры, потому что обслуживание всей этой недвижимости требует больших денег и времени.

Азарт и Казино

Лолиту спросили о ее давнем увлечении - игре в Казино. Она рассказала, что сильно увлекалась азартными играми, и это могло очень плохо закончиться. Иногда она просто брала заработок после корпоративах и полностью спускала его на игры, она бронировала аппараты, брала кредиты в казино и пропадала там по трое суток.

Однажды владелец казино подошел к ней и рассказал, что она за длительное время спустила в казино1,7 млн долларов. Когда ее проигрыши и выигрыши вышли в ноль, Лолита "завязала".

Когда вышел запрет на все казино, Милявская с облегчением выдохнула.

Мужья Лолиты

На вопрос, сколько Лолита получила от своих мужей после разводов, звезда ответила, что тут интереснее узнать, сколько с нее "поимели они".

По словам звезды, первый брак был в студенческие годы и они оба были "как церковные мыши бедными", во втором браке она многое потеряла, но зато это навело звезду на мысль о необходимости заключения брачного договора.

Третий муж Лолиты, по ее словам, "настолько приличный человек", что она не могла у него ничего брать и даже отказывалась от его помощи. Он дарил ей дорогие украшения в браке, а уже спустя два года после развода подарил ей квартиру, сказав, что он никогда не встречал женщину, которая по отношению к нему вела бы себя так прилично.

В четвертом браке певица предусмотрительно заключила брачный контракт, потому что иначе она потеряла бы все свои квартиры.

Сколько женатых любовников было у Лолиты

Звезда рассказала, что ее отношения с Александром Цекало начались, когда они оба были женаты. Позже и Цекало и Милявская развелись со своими супругами, поженились и прожили в браке 12 лет.

После Цекало был "человек, который не жил с женой", а она на тот момент "практически не жила с Цекало". Позже они сошлись и какое-то время жили вместе.