Джемма Аткинсон пожаловалась на неожиданный симптом беременности

Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Тайна перевала Дятлова», беседуя с подписчиками в социальной сети, показала увеличившийся живот. Она добавила, что во время второй беременности на нем начали расти волосы. Теперь ни один день актрисы не обходится без бритья. «Я брею его каждый день, наверное, поэтому он такой волосатый», — поделилась страданиями Аткинсон.