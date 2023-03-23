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1 час назад

Звезда «Тайны перевала Дятлова» пожаловалась на неожиданный симптом беременности

Lenta.ru

Британская актриса Джемма Аткинсон рассказала о неожиданном симптоме, который заметила во время второй беременности. Откровения звезды опубликовал The Sun.

Джемма Аткинсон пожаловалась на неожиданный симптом беременности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Тайна перевала Дятлова», беседуя с подписчиками в социальной сети, показала увеличившийся живот. Она добавила, что во время второй беременности на нем начали расти волосы. Теперь ни один день актрисы не обходится без бритья. «Я брею его каждый день, наверное, поэтому он такой волосатый», — поделилась страданиями Аткинсон.

Кроме того, она рассказала о повышенном потоотделении и других симптомах, которые назвала обычными для будущих мам.

Аткинсон и испанский танцор Горка Маркес ожидают рождения сына предстоящим летом. Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Мию.

Звёзды,Джемма Аткинсон,
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