Гузеева заявила, что никогда не жила «одним днем»

Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла поклонникам главные правила своей жизни. Теледива считает, что нельзя жить одним днем.

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Теледива считает, что нельзя жить одним днем. Как отметила звезда «Давай поженимся», для нее всегда было важно быть финансово независимой. По этой причине у Гузеевой всегда была установка копить деньги и не тратить все на себя.

«Я никогда не была беззаботной. Не жила одним днем. Не тратила последнее на себя. Не была девотькой», - написала Гузеева в личном блоге.

Артистка была не согласна с мнением психологов о том, что необходимо забивать на всех вокруг. Как кажется Ларисе, людям необходимо заботиться о других, чтобы быть полноценными и счастливыми.