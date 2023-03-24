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21 минуту назад

Лариса Гузеева заявила, что никогда не жила «одним днем»

runews24.ruиещё 1

Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла поклонникам главные правила своей жизни. Теледива считает, что нельзя жить одним днем.

Гузеева заявила, что никогда не жила «одним днем»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Теледива считает, что нельзя жить одним днем. Как отметила звезда «Давай поженимся», для нее всегда было важно быть финансово независимой. По этой причине у Гузеевой всегда была установка копить деньги и не тратить все на себя.

«Я никогда не была беззаботной. Не жила одним днем. Не тратила последнее на себя. Не была девотькой», - написала Гузеева в личном блоге.

Артистка была не согласна с мнением психологов о том, что необходимо забивать на всех вокруг. Как кажется Ларисе, людям необходимо заботиться о других, чтобы быть полноценными и счастливыми.

Телеведущая не понимает, почему люди выбирают приоритетом себя и не считаются со мнением близких.

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