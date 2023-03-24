Гузеева заявила, что никогда не жила «одним днем»

Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла поклонникам главные правила своей жизни. Теледива считает, что нельзя жить одним днем.
Теледива считает, что нельзя жить одним днем. Как отметила звезда «Давай поженимся», для нее всегда было важно быть финансово независимой. По этой причине у Гузеевой всегда была установка копить деньги и не тратить все на себя.
«Я никогда не была беззаботной. Не жила одним днем. Не тратила последнее на себя. Не была девотькой», - написала Гузеева в личном блоге.
Артистка была не согласна с мнением психологов о том, что необходимо забивать на всех вокруг. Как кажется Ларисе, людям необходимо заботиться о других, чтобы быть полноценными и счастливыми.
Телеведущая не понимает, почему люди выбирают приоритетом себя и не считаются со мнением близких.