Уайлд показала фигуру в купальнике с тату на интимном месте

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд показала фигуру в откровенном виде с тату на интимном месте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

39-летняя знаменитость снялась на пляже в купальнике, состоящем из лифа и плавок на завязках. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело, а также изображение в области правой ягодицы. «Возможно, это не последний рисунок, кто знает», — подписала она публикацию.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом, который набрал более 93 тысяч лайков. «Выглядите потрясающе», «Икона», «Потрясающие формы», — заявили они.