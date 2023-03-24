«Мой муж будет находиться вне социальной жизни»

Вчера стало известно об отмене всех ближайших концертов рэпера Гуфа. Выступление в Москве, запланированное на 25 марта и уже подтвержденное на днях, переносится на новую дату. Информация об этом появилась накануне вечером на официальной странице Гуфа, а также в личных блогах его сестры и экс-супруги Айза-Лилуны Ай. Причина — ухудшение состояния здоровья исполнителя.
В связи с этим жена Алексея Долматова Юлия выступила с обращением к поклонникам творчества мужа в Инстаграме (запрещен в РФ). Прежде всего девушка попросила отнестись к происходящему с пониманием и выразила надежду на скорое разрешение ситуации в лучшую сторону.
«В данный момент и какое-то время мой муж Алексей будет находиться вне социальной жизни, так как он на этапе восстановления эмоционального и физического здоровья. Все во благо. Я верю в лучшее и надеюсь, что скоро все наладится и мы вернемся в свою счастливую жизнь. Спасибо за понимание», — заявила Юлия Долматова.
Редакция Super тоже надеется на лучшее (впрочем, как и всегда!) и желает Алексею скорейшего восстановления своего здоровья.
Ранее супруга Гуфа сообщала, что возобновила свои визиты к психотерапевту.