«Мой муж будет находиться вне социальной жизни»

«В данный момент и какое-то время мой муж Алексей будет находиться вне социальной жизни, так как он на этапе восстановления эмоционального и физического здоровья. Все во благо. Я верю в лучшее и надеюсь, что скоро все наладится и мы вернемся в свою счастливую жизнь. Спасибо за понимание», — заявила Юлия Долматова.