Романов высмеял настоящее имя Жасмин во время ее дня рождения

Комик Дмитрий Романов ранее был приглашен на день рождения певицы Жасмин. В ходе своего выступления юморист затронул тему псевдонимов и высмеял настоящее имя артистки.
Как известно, Жасмин зовут Сара Львовна. Узнав это, Романов очень удивился. Он также порассуждал о том, что было бы, если бы певица оставила свое родное имя для выступлений. По его словам, «Сару Львовну», в отличии от «Жасмин», никто заведомо не любит.
«Представляете, все это время мы слушали Сару Львовну. Нет, я понимаю, с именем Жасмин было намного проще пробиться», — заявил Романов.
Комик также вспомнил мультфильм «Аладдин». Он попросил публику представить, какие они бы испытали чувства, если бы посмотрели анимационную картину с принцессой Сарой Львовной.