Романов высмеял настоящее имя Жасмин во время ее дня рождения

Комик Дмитрий Романов ранее был приглашен на день рождения певицы Жасмин. В ходе своего выступления юморист затронул тему псевдонимов и высмеял настоящее имя артистки.

Как известно, Жасмин зовут Сара Львовна. Узнав это, Романов очень удивился. Он также порассуждал о том, что было бы, если бы певица оставила свое родное имя для выступлений. По его словам, «Сару Львовну», в отличии от «Жасмин», никто заведомо не любит.