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27 минут назад

Звезда фильма "Капитан Марвел" Бри Ларсон сообщила о расставании с возлюбленным

Газета.Ru

Актриса Бри Ларсон в интервью Harper подтвердила расставание с режиссером виртуальной реальности Элайджей Алланом-Блиц.

Звезда фильма "Капитан Марвел" сообщила о расставании с возлюбленным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня нет партнера. У меня нет плана. Я просто полностью открыта», — поделилась звезда фильма «Капитан Марвел».

Знаменитости впервые спровоцировали слухи о романе после того, как их засняли за поцелуями в июле 2019 года. Почти через шесть месяцев до этого Ларсон отменила помолвку с актером и музыкантом Алексом Гринвальдом. Возлюбленные не подтверждали свои отношения публично, однако позже вместе появились на красной дорожке на церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года.

Хотя Ларсон не затронула никаких деталей своего разрыва с Алланом-Блицем, она рассказала о том, как ее взгляд на будущее начал меняться после 30. «У меня были все те же нормальные страхи, что и у всех остальных, по поводу одиночества и возраста 30 лет. Чего я хочу? Как семья и будущее вписываются в мою странную жизнь?» — поделилась актриса.

Звёзды,Бри Ларсон,
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