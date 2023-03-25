Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Валя Карнавал пожаловалась на проблемы со здоровьем

Блогер Валя Карнавал пожаловалась в своем Telegram-канале на проблемы со сном из-за зуба мудрости.

Валя Карнавал пожаловалась на проблемы со здоровьем
© Газета.Ru

«У меня температура +40 была, роллами отравилась, герпес вылез. А сейчас достался просто джекпот! У меня вылез зуб мудрости, который мне толкает всю нижнюю челюсть! Я не могу есть, не могу спать, и, предположительно, врач говорит, что я не могу выздороветь, потому что зуб мудрости, когда лезет, очень сильно сажает иммунитет», — высказалась Карнавал.

После этого блогер назвала себя «глупой» из-за того, что не ценила время, когда у нее ничего не болело. Карнавал записала видео с опухшей щекой и хриплым голосом, она заверила, что после выздоровления больше не будет ни на что жаловаться. По мнению Карнавал, она «прожила целую жизнь» из-за пережитых проблем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий