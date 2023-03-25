Валя Карнавал пожаловалась на проблемы со здоровьем

«У меня температура +40 была, роллами отравилась, герпес вылез. А сейчас достался просто джекпот! У меня вылез зуб мудрости, который мне толкает всю нижнюю челюсть! Я не могу есть, не могу спать, и, предположительно, врач говорит, что я не могу выздороветь, потому что зуб мудрости, когда лезет, очень сильно сажает иммунитет», — высказалась Карнавал.

После этого блогер назвала себя «глупой» из-за того, что не ценила время, когда у нее ничего не болело. Карнавал записала видео с опухшей щекой и хриплым голосом, она заверила, что после выздоровления больше не будет ни на что жаловаться. По мнению Карнавал, она «прожила целую жизнь» из-за пережитых проблем.