Жена Джигана решила вернуться к «ночной жизни»

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фотографию в облегающих леггинсах и заявила, что «пора начинать гулять по ночам». Подписчики уже спорят, когда они с музыкантом разойдутся.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пара Самойловой и Джигана уже успела завоевать звание «самой уставшей семьи шоу-бизнеса». Оно и не удивительно, ведь звезды вместе с детьми проводят всю свою жизнь в разъездах и путешествиях. Кроме того, рэпер то и дело, да намекает на возможное пополнение, хотя Самойлова прямо заявляла, что домочадцев ей хватает с головой.