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1 час назад

Жена Джигана решила вернуться к «ночной жизни»

Слово и Делоиещё 2

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фотографию в облегающих леггинсах и заявила, что «пора начинать гулять по ночам». Подписчики уже спорят, когда они с музыкантом разойдутся.

Жена Джигана решила вернуться к «ночной жизни»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пара Самойловой и Джигана уже успела завоевать звание «самой уставшей семьи шоу-бизнеса». Оно и не удивительно, ведь звезды вместе с детьми проводят всю свою жизнь в разъездах и путешествиях. Кроме того, рэпер то и дело, да намекает на возможное пополнение, хотя Самойлова прямо заявляла, что домочадцев ей хватает с головой.

Сами знаменитости от любых мыслей о разладе отнекиваются. Джиган рассказал, что сейчас занят работой над новым альбомом, что, естественно, подразумевает под собой постоянный шум, тусовки и большое количество людей. Жена же решила держаться от этого подальше.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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