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27 минут назад

Певица Елена Север призналась, как отнеслась к решению сыновей стать артистами

РИА "ФедералПресс"

Певица Елена Север полностью поддержала сыновей в стремлении стать артистами. Владимир и Юрий Киселевы продолжили дело творческой семьи под псевдонимами ВладиМир и ЮрКисс.

Север призналась, как отнеслась к решению сыновей стать артистами
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Безусловно, я бы одобрила любой их выбор… Мне кажется, здесь все-таки самое главное – оставаться нужным людям и оставаться человеком», – отметила Елена Север.

Сыновья артистки выбрали сцену, параллельно занимаются бизнесом. Север считает, что, если заниматься любимым делом, то оно будет успешным.

Совсем недавно звездная семья выступила на одной сцене. ЮрКисс и Елена стали ведущими концерта для военнослужащих. По словам певицы, она счастлива делить с сыновьями не только любовь к творчеству, но и взгляды на жизнь, передает «Пятый канал».

Звёзды,Елена Север,Юрий Киселев,Владимир Киселев,
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