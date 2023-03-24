Север призналась, как отнеслась к решению сыновей стать артистами

«Безусловно, я бы одобрила любой их выбор… Мне кажется, здесь все-таки самое главное – оставаться нужным людям и оставаться человеком», – отметила Елена Север.

Сыновья артистки выбрали сцену, параллельно занимаются бизнесом. Север считает, что, если заниматься любимым делом, то оно будет успешным.

Совсем недавно звездная семья выступила на одной сцене. ЮрКисс и Елена стали ведущими концерта для военнослужащих. По словам певицы, она счастлива делить с сыновьями не только любовь к творчеству, но и взгляды на жизнь, передает «Пятый канал».