Поклонник Рианны задержан после попытки сделать предложение певице

Поклонник Рианны задержан полицией возле дома певицы. Об этом сообщает TMZ.

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Мужчина утверждает, что он прибыл к дому исполнительницы, чтобы сделать ей предложение. После разговора с полицией фанат Рианны был освобожден, поскольку не нарушал никаких законов.

В 2018 году с Рианной произошел похожий случай: мужчина по имени Эдуардо Леон проник в дом артистки и находился там около суток. Самой Рианны на тот момент не было в особняке. Мужчина был арестован, после чего заявил копам, что пришел в дом к певице, чтобы заняться с ней сексом.