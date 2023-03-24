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41 минуту назад

Поклонник Рианны задержан полицией после попытки сделать предложение певице

Газета.Ru

Поклонник Рианны задержан полицией возле дома певицы. Об этом сообщает TMZ.

Поклонник Рианны задержан после попытки сделать предложение певице
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мужчина утверждает, что он прибыл к дому исполнительницы, чтобы сделать ей предложение. После разговора с полицией фанат Рианны был освобожден, поскольку не нарушал никаких законов.

В 2018 году с Рианной произошел похожий случай: мужчина по имени Эдуардо Леон проник в дом артистки и находился там около суток. Самой Рианны на тот момент не было в особняке. Мужчина был арестован, после чего заявил копам, что пришел в дом к певице, чтобы заняться с ней сексом.

В середине мая 2022 года Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky впервые стали родителями. Об отношениях звездной пары стало известно в 2021 году. Недавно певица выступила на «Суперкубке» и рассекретила свою вторую беременность. Артистка призналась, что после того, как стала матерью, ей пришлось отказаться от прежнего течения жизни. Кроме этого, Рианна заявила, что первые дни жизни ребенка – самые сложные.

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