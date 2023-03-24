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1 час назад

37-летняя российская супермодель показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Российская супермодель Наташа Поли показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя российская супермодель показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

37-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черной футболке, джинсах с подвернутыми штанинами и ботинках на шнуровке. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились естественным внешним видом Поли, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как тебе удается выглядеть на 16?», «Такая рок-звезда выкладывает фото без макияжа. Спасибо, Наташа», «Наша русская природная красота», «Какая красивая!», «Твой натуральный цвет волос делает тебя моложе», — высказывались они.

В мае 2022 года Наташа Поли появилась на публике в платье с бельем напоказ. Знаменитость посетила гала-вечер amfAR, который состоялся в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Манекенщица выбрала длинное платье бренда Dundas с вырезом, который полностью оголял ее торс, демонстрируя тем самым украшенное черными стразами бра.

Звёзды,Наташа Поли,
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