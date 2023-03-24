В соцсетях заговорили о разводе Меладзе и Брежневой

Слухи о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой периодически обсуждаются в Сети. На этот раз пользователи уверены, что разлад в семье начался из-за СВО.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«И даже когда телефон напоминает о теплых воспоминаниях, понимаешь, что как раньше уже не будет. Каждый день строим новую жизнь заново», – писала недавно Брежнева в соцсетях.

Поклонники певицы предположили, что причина ее плохого настроения – это конфликт с мужем. Подписчики уверены, что у супругов сложились разные взгляды на политику.

Единственные слова о Меладзе Брежнева сказала в честь 20-летия музыкальной карьеры. В соцсетях она поблагодарила мужа за песни, которые он написал. От Константина же никаких намеков на статус их с Верой отношений нет.