58-летняя Макферсон показала, как выглядит без макияжа

Австралийская топ-модель Эль Макферсон вышла в прямой эфир в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) без макияжа. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

58-летняя Эль Макферсон приняла участие в прямом эфире с доктором Уиллом Коулом, чтобы поговорить о его новой книге «Внутренние чувства». Топ-модель предстала перед поклонниками в домашней одежде, без макияжа и укладки. Во время эфира звезда подиумов призналась, что привыкла к «красиво сделанным» фотографиям и рекламным кампаниям в социальных сетях, на что доктор Коул посоветовал ей быть собой и не усердствовать.

В комментариях фанаты Макферсон восхитились ее внешним видом. «Лучшая модель всех времен!», «Эта женщина не стареет», «Идеальная», «Все еще самая горячая модель», — написали подписчики.

Австралийская топ-модель Эль Макферсон знаменита тем, что шесть раз появлялась на обложке Sports Illustrated. У нее есть собственный бренд нижнего белья и купальников, а в 90-е она владела сетью ресторанов «Fashion Cafe» вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.