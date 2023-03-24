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47 минут назад

58-летняя топ-модель Эль Макферсон показала, как выглядит без макияжа

Газета.Ru

Австралийская топ-модель Эль Макферсон вышла в прямой эфир в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) без макияжа. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя Макферсон показала, как выглядит без макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

58-летняя Эль Макферсон приняла участие в прямом эфире с доктором Уиллом Коулом, чтобы поговорить о его новой книге «Внутренние чувства». Топ-модель предстала перед поклонниками в домашней одежде, без макияжа и укладки. Во время эфира звезда подиумов призналась, что привыкла к «красиво сделанным» фотографиям и рекламным кампаниям в социальных сетях, на что доктор Коул посоветовал ей быть собой и не усердствовать.

В комментариях фанаты Макферсон восхитились ее внешним видом. «Лучшая модель всех времен!», «Эта женщина не стареет», «Идеальная», «Все еще самая горячая модель», — написали подписчики.

Австралийская топ-модель Эль Макферсон знаменита тем, что шесть раз появлялась на обложке Sports Illustrated. У нее есть собственный бренд нижнего белья и купальников, а в 90-е она владела сетью ресторанов «Fashion Cafe» вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза показала, как выглядела в детстве.

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