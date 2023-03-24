Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
46 минут назад

Сестры Ким и Хлои Кардашьян снялись в купальниках на пляже

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен, бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян и ее младшая сестра Хлои снялись в купальниках на пляже. Соответствующими фотографиями Ким поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Сестры Кардашьян снялись в купальниках на пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя Ким Кардашьян выложила в социальных сетях серию снимков, сделанных на пляже. На опубликованных кадрах звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позировала на шезлонге вместе со своей младшей сестрой, 38-летней Хлои. Ким предстала в раздельном купальнике черного цвета с треугольным лифом, а Хлои — в коричневом монокини. Обе распустили волосы и надели солнцезащитные очки.

Подписчики Кардашьян не остались равнодушными к новым фотографиями сестер в купальниках. «Красотки», «Нет слов», «Вот это гены», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Кендалл Дженнер в обтягивающем платье из латекса снялась посреди пустыни.

Звёзды,Хлоя Кардашьян,Кендалл Дженнер,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий