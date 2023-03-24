Сестры Кардашьян снялись в купальниках на пляже

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен, бывшая жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян и ее младшая сестра Хлои снялись в купальниках на пляже. Соответствующими фотографиями Ким поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

42-летняя Ким Кардашьян выложила в социальных сетях серию снимков, сделанных на пляже. На опубликованных кадрах звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позировала на шезлонге вместе со своей младшей сестрой, 38-летней Хлои. Ким предстала в раздельном купальнике черного цвета с треугольным лифом, а Хлои — в коричневом монокини. Обе распустили волосы и надели солнцезащитные очки.

Подписчики Кардашьян не остались равнодушными к новым фотографиями сестер в купальниках. «Красотки», «Нет слов», «Вот это гены», — писали интернет-пользователи в комментариях.