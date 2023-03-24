Семенович сообщила о краже «самого дорогого» для нее

Знаменитость считает, что ценный груз пропал по пути из Мальдив в Москву.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певица Анна Семенович вернулась в Москву после отдыха на Мальдивах. Однако приятные впечатления были омрачены. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.

Дело в том, что у Семенович украли «самое дорогое» для нее. Звезда рассказала, что при разборе чемодана обнаружила, что в нем нет купальников собственного производства.