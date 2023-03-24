Семенович сообщила о краже «самого дорогого» для нее

Знаменитость считает, что ценный груз пропал по пути из Мальдив в Москву.
Певица Анна Семенович вернулась в Москву после отдыха на Мальдивах. Однако приятные впечатления были омрачены. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.
Дело в том, что у Семенович украли «самое дорогое» для нее. Звезда рассказала, что при разборе чемодана обнаружила, что в нем нет купальников собственного производства.
При этом Анна заявила, что точно забирала их из отеля. «Ничего не пропало, кроме мешочка с купальниками. Он лежал на самом верху. Они пропали по дороге. Кто стащил мои купальники? Ребят, вы чего? Где все мои купальники новые? Что вообще происходит?» — недоумевает исполнительница.