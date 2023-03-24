Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Семенович сообщила о краже «самого дорогого» для нее

WomanHit.ruиещё 1

Знаменитость считает, что ценный груз пропал по пути из Мальдив в Москву.

Семенович сообщила о краже «самого дорогого» для нее
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певица Анна Семенович вернулась в Москву после отдыха на Мальдивах. Однако приятные впечатления были омрачены. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.

Дело в том, что у Семенович украли «самое дорогое» для нее. Звезда рассказала, что при разборе чемодана обнаружила, что в нем нет купальников собственного производства.

При этом Анна заявила, что точно забирала их из отеля. «Ничего не пропало, кроме мешочка с купальниками. Он лежал на самом верху. Они пропали по дороге. Кто стащил мои купальники? Ребят, вы чего? Где все мои купальники новые? Что вообще происходит?» — недоумевает исполнительница.

Звёзды,Анна Семенович,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий