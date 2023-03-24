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2 часа назад

The Sun: Колин Фаррелл расстался с девушкой после пяти лет романа

Газета.Ruиещё 2

46-летний ирландский актер Колин Фаррелл расстался со своей девушкой — персональной ассистенткой Келли Макнамарой — после пяти лет романа. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Колин Фаррелл расстался с девушкой после пяти лет романа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что к разрыву привел плотный рабочий график Фаррелла. «Колин нарасхват из-за своей роли в «Банши Инишерина». Он месяцы провел, работая над этой ролью и над последним фильмом о Бэтмене, где сыграл Пингвина. Расписание Колина привело к проблемам в отношениях с Келли, и они тихо расстались», — рассказал инсайдер.

По словам осведомленного источника, расстаться удалось друзьями. Сам Фаррелл пока не подтверждал разрыв.

Ранее друг баскетболистки Соколовой раскрыл причину ее расставания с актером Гелой Месхи.

Звёзды,Колин Фаррелл,Гела Месхи,
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