Колин Фаррелл расстался с девушкой после пяти лет романа

46-летний ирландский актер Колин Фаррелл расстался со своей девушкой — персональной ассистенткой Келли Макнамарой — после пяти лет романа. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Известно, что к разрыву привел плотный рабочий график Фаррелла. «Колин нарасхват из-за своей роли в «Банши Инишерина». Он месяцы провел, работая над этой ролью и над последним фильмом о Бэтмене, где сыграл Пингвина. Расписание Колина привело к проблемам в отношениях с Келли, и они тихо расстались», — рассказал инсайдер.