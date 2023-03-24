Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

52-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании культовых сумок Fendi

Газета.Ru

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом рекламной кампании культовых сумок Fendi Peekaboo. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте Дома в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Кэмпбелл снялась в рекламной кампании культовых сумок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дом Fendi показал новую рекламную кампанию сумок Peekaboo, впервые представленных в 2008 году. В кампейне, снятом фотографом Дэвидом Симсом, приняла участие 52-летняя Наоми Кэмпбелл.

«Легендарно воплощающая смелую женскую энергию, уникальная личность Наоми Кэмпбелл идеально символизирует независимость, амбицию и силу характера, олицетворением которых Peekaboo является для женщин всего мира», — объяснили в Fendi выбор героини.

Несмотря на возраст, Наоми Кэмпбелл продолжает строить карьеру модели. В наступившем 2023 году она успела принять участие в пяти показах (Schiaparelli, Off-White и Alexander McQueen в Париже, Versace в Западном Голливуде, Boss в Майами), сняться для обложки Vogue India и Perfect Magazine и стать героиней рекламных кампаний Boss и Alexander McQueen.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Наоми Кэмпбелл раскритиковали за чрезмерный фотошоп.

Звёзды,Дэвид Симс,Наоми Кэмпбелл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий