Кэмпбелл снялась в рекламной кампании культовых сумок

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом рекламной кампании культовых сумок Fendi Peekaboo. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте Дома в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

«Легендарно воплощающая смелую женскую энергию, уникальная личность Наоми Кэмпбелл идеально символизирует независимость, амбицию и силу характера, олицетворением которых Peekaboo является для женщин всего мира», — объяснили в Fendi выбор героини.

Несмотря на возраст, Наоми Кэмпбелл продолжает строить карьеру модели. В наступившем 2023 году она успела принять участие в пяти показах (Schiaparelli, Off-White и Alexander McQueen в Париже, Versace в Западном Голливуде, Boss в Майами), сняться для обложки Vogue India и Perfect Magazine и стать героиней рекламных кампаний Boss и Alexander McQueen.