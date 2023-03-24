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52 минуты назад

58-летняя Моника Беллуччи в жакете и спортивных брюках снялась для обложки журнала

Газета.Ru

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для обложки коллекционного номера D la Repubblica, приуроченного к первому юбилею журнала. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Беллуччи в жакете и спортивных брюках снялась для обложки журнала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

58-летняя Моника Беллуччи позировала для черно-белой обложки журнала в двубортном жакете Dior и спортивных брюках Nike. Актриса взялась обеими руками за виски и расставила ноги на ширине плеч.

Эта обложка стала для нее второй за март 2023 года. Ранее она снялась для издания Wall Street Italia Style (WSI Style).

В феврале 2023 года Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Папарацци засняли их во время свидания в Париже. В СМИ предположили, что роман между ними завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Венсан Кассель заявил о желании завести четвертого ребенка.

Звёзды,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,Тим Бертон,
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