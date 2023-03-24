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1 час назад

Супермодель Алессандра Амбросио пришла на вечеринку Gucci с 14-летней дочерью

Газета.Ru

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио пришла на вечеринку Gucci с 14-летней дочерью Аней Луизой. Об этом сообщает Daily Mail.

Алессандра Амбросио пришла на вечеринку Gucci с 14-летней дочерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя Алессандра Амбросио стала гостьей вечеринки Gucci, которая прошла в минувший четверг, 23 марта, в бразильском городе Сан-Паулу. Супермодель пришла на мероприятие в белом платье в пол с глубоким вырезом и черной розой в области декольте. Компанию ей составила ее дочь Аня Луиза, выбравшая для выхода в свет розовый пижамный костюм и кружевной корсет.

У Алессандры Амбросио и ее бойфренда, бизнесмена Джейми Мазура, также есть сын — 10-летний Ноа Феникс.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Алессандра Амбросио в «голом» платье пришла на постоскаровскую вечеринку Vanity Fair.

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