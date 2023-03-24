Актриса поделилась с поклонниками кадром со съемочной площадки.
Мирослава Карпович продолжает сниматься в новом сезоне популярного сериала "Папины дочки" и иногда показывает своим подписчикам, как проходят съемки.
Накануне актриса в соцсетях поделилась снимком, на котором предстала в образе своей героини - Маши Васнецовой - с вечерним макияжем, красивыми локонами и в белой пышной шубке.
"Покорять кинематограф готова. Спасибо за утреннюю порцию красоты. Маша… ждете новый сезон?" - вот так подписала кадр Мирослава Карпович.