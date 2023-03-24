Русские девушки, которые смогли покорить сердца зарубежных звезд

Красота русских сводит с ума!

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Так, Ирина Шейк начала отношения с знаменитым футболистом – Криштиану Роналду. Их роман не закончился браком и они расстались.

Но девушка долго не была одна, вскоре она повстречала актера Брэдли Купера. Спустя 2 года отношений у них родилась дочь Лея.

Все были уверены, что вскоре они заключат брак. Но этого не случилось и звезды расстались.

Их отношения остались теплыми, каждый занимается воспитанием дочери и даже иногда летают вместе отдыхать.

Лара Лието (настоящее имя Лариса Тяка) в свои 25 лет добилась большого успеха и стала знаменитой моделью. На Каннском кинофестивале девушка познакомилась с Эдриеном Броуди, и он сразу влюбился в неё. Их роман был похож на сказку. Они много путешествовали и жили в разных городах. На всех красных ковровых дорожках Эдриен Броуди обнимал и целовал свою возлюбленную. Они всегда демонстрировали свои отношения и не стеснялись этого. Но плотный рабочий график помешал звездам продолжить свои отношения, и они расстались.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже два десятка лет, и их отношения по-прежнему крепки. Впервые пара встретилась в 2001 году во время съемок клипа Иглесиаса на песню «Escape», и они быстро нашли общий язык. С тех пор они неразлучны. На протяжении многих лет пара сохраняла свои отношения в тайне, но несколько раз они появлялись на публике вместе. Возможно, именно это и послужило их крепкому браку. Сейчас у них трое детей, которых Анна не так давно показала у себя в соцсетях.