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1 час назад

Виктория Боня показала дочь-красавицу

New Magazine

На днях экс-участница «Дома-2» поделилась на своей страничке в социальной сети фотографиями с празднования дня рождения дочери Анджелины. Девочке исполнилось 11 лет.

Виктория Боня показала дочь-красавицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее отец — сын ирландского миллионера Александр Смерфит. С ним Боня не состояла в официальном браке, пара просто была в отношениях. Но Боня жила в доме семьи миллиардера.

Алекс и Боня расстались в 2017 году после 7 лет отношений. Однако мужчина все это время помогает дочери и активно участвует в ее воспитании.

День рождения Анджелины они отметили в Монако, где в последнее время живет Боня с дочкой. Отец устроил для своей наследницы детский праздник.

Виктория обнародовала снимок, сделанный за столом в ресторане.

New Magazine

Виктория показала, как виновница торжества задувает свечи на именинном торте и загадывает желание в компании воссоединившихся родителей.

«Сегодня отмечали день рождения нашей дочери, ей исполняется 11 лет. Алекс организовал настоящий праздник для нее и ее друзей. Как думаете, на кого больше похожа Анджелина? На меня или на Алекса», — спросила Боня подписчиков.

«С именинницей! Она просто красотка и похожа на обоих», «Девочки чаще похожи на отцов, это мое наблюдение», «Совместное творчество», «На папу очень похожа!», «Сложно сказать. С одной стороны, на папу больше, как с мамой сравнивать после стольких пластик», — пишут фолловеры.

Напомним, что со Смерфитом Боня познакомилась в 2010-м, через два года у пары родилась дочь, но регистрировать свои отношения Виктория и Алекс не стали. После развода в 2017 году экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. По слухам, ирландец даже подарил квартиру своей бывшей. Сейчас Боня и дочь — гражданки Монако.

Звёзды,Виктория Боня,
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