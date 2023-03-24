Пэрис Хилтон задумывается о рождении второго ребёнка

В январе этого года Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Артистка давно мечтала обзавестись наследниками, однако долгое время не могла найти подходящего спутника жизни для создания семьи.

Фото: New Magazine New Magazine

Два года назад знаменитость вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Картер Реум. Пара не стала медлить с расширением семьи. Первенца знаменитость вынашивала не самостоятельно, а обратилась за помощью к суррогатной матери.

Сейчас Пэрис уже начала задумываться о прибавлении. В Нью-Йорке по пути на автограф-сессию Пэрис Хилтон столкнулась с журналистами. Те начали расспрашивать ее о материнстве. Она призналась, что стать матерью было самым лучшим решением и она невероятно счастлива. Кроме того, женщина намерена воспитывать нескольких малышей, поэтому ждёт не дождётся, чтобы завести еще детей. Пэрис хотела бы еще двоих малышей.

Кстати, первенца звезда назвала Фениксом.

Однажды Хилтон призналась, что по совету Ким Кардашьян она заморозила свои яйцеклетки. В предыдущем интервью светская львица хвасталась, что у нее есть еще «двадцать мальчиков». Поэтому в любой момент Пэрис может вновь воспользоваться услугами суррогатной матери и подарить Фениксу еще братика. Или нескольких. Хотя она не скрывает, что хотела бы дочку.

Пэрис Хилтон однажды призналась, что не хотела бы рожать самостоятельно.