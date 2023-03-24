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37 минут назад

Лолита призналась, что была заядлым завсегдатаем казино

Вести Подмосковья

Об открытости и искренности Лолиты Милявской давно знают все ее поклонники и даже не ее – тоже. Именно своей смелостью и умением показать себя настоящую, собственно, и прославилась певица. При этом часто под лучезарной улыбкой артистка умело скрывает массу нерешенных проблем. Об одной такой она почему-то снова напомнила во всеуслышанье. Об этом пишут «Дни.ру».

Лолита призналась, что была заядлым завсегдатаем казино
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

На этот раз Лолита поведала о своей страсти к риску. Оказывается, вокалистка была зависима от… рулетки. Как-то раз Лолита проиграла в казино $2 млн. Остановил ее тогда только страх перед Законом.

Артистка призналась, что не раз проигрывала круглые суммы в казино. Видя ее неуемный азарт, напрягались даже повидавшие виды сотрудники игорных заведений. Сейчас, правда, по словам певицы, у нее такой тяги нет.

Начитавшись подобных откровений, поклонники певицы решили, что у нее лудомания (тяга к азартным играм). Игорную зависимость некоторые специалисты приравнивают к реальной болезни. При этом корни «заболевания», как правило, ведут в далекое прошлое. Психолог Анна Иотко в беседе с Пятым каналом подтвердила, что такие пристрастия – результат полученной в детстве психологической травмы. Специалист пояснила, что последствие любой детской травмы навсегда потом остается риском к любой зависимости – эмоциональной, химической, любой другой. Приняв во внимание, что артистка до сих пор вспоминает свои былые подвиги в казино, психолог посоветовал Лолите обратиться к специалисту и проработать детские травмы.

Звёзды,Лолита Милявская,
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