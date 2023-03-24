Лолита призналась, что была заядлым завсегдатаем казино

Об открытости и искренности Лолиты Милявской давно знают все ее поклонники и даже не ее – тоже. Именно своей смелостью и умением показать себя настоящую, собственно, и прославилась певица. При этом часто под лучезарной улыбкой артистка умело скрывает массу нерешенных проблем. Об одной такой она почему-то снова напомнила во всеуслышанье. Об этом пишут «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

На этот раз Лолита поведала о своей страсти к риску. Оказывается, вокалистка была зависима от… рулетки. Как-то раз Лолита проиграла в казино $2 млн. Остановил ее тогда только страх перед Законом.

Артистка призналась, что не раз проигрывала круглые суммы в казино. Видя ее неуемный азарт, напрягались даже повидавшие виды сотрудники игорных заведений. Сейчас, правда, по словам певицы, у нее такой тяги нет.