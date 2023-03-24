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1 час назад

Ольга Бузова попыталась помириться с сестрой Анной

Слово и Делоиещё 2

Певица Ольга Бузова попыталась помириться с сестрой Анной. Несколько лет назад девушки прекратили общение.

Ольга Бузова попыталась помириться с сестрой Анной
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Две сестры Ольга и Анна Бузовы долгое время поддерживали теплые отношения. В один момент звезда и ее сестра перестали разговаривать. Несмотря на то, что они заверяли, что недопонимание осталось в прошлом, о возвращении теплой дружбы речи уже не шло. В день рождения матери Ирины Александровны, Ольга Бузова выложила архивную фотографию, на которой вся семья улыбается.

«Женская сила. Вот бы повторить. Я, бабушка, мама и сестренка», – отметила в своем сторис Бузова.

К слову и для мамы нашлось теплое слово. Певица призналась, что даже прослезилась, пока сочиняла для нее послание. Она поделилась своими мыслями о том, что по мере взросления стала больше ценить маму и понимать, что нет в мире человека важнее.

Звёзды,Ольга Бузова,
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