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2 часа назад

Селена Гомес выступила в защиту Хейли Бибер

Катя Кобышева

Актриса и певица Селена Гомес решила прекратить скандал, разгоревшийся вокруг нее и Хейли Бибер, и для этого обратилась к своим подписчикам в соцсетях. Об этом пишет "Газета.ру".

Селена Гомес выступила в защиту Хейли Бибер
Фото: Кадр из фильма "Селена Гомес: Мой разум и я"Кадр из фильма "Селена Гомес: Мой разум и я"

Селена Гомес попросила своих поклонников прекратить травлю Хейли Бибер, которой начали поступать угрозы убийством.

А началось все с того, что Селена в соцсетях поделилась тем, что по случайности не очень удачно сделала ламинирование бровей. Через некоторое время после этого Кайли Дженнер выложила кадр, на котором были изображены брови Хейли Бибер, с подписью "Это была случайность?". Подписчики этот пост поняли так, как будто Кайли решила поиздеваться над Селеной, ведь Хейли вышла замуж за ее бывшего возлюбленного.

В итоге многие решили отписаться от Хейли и Кайли, зато у Селены подписчиков серьезно прибавилось. Более того, косметические бренды Хейли и Кайли также стали терять деньги, поскольку продажи упали, а у Селены, наоборот, - выросли.

Последней каплей стало то, что Хейли начали угрожать смертью, и Селена выступила в защиту.

"Хейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей угрожали смертью. Это не то, за что я выступаю. Никто не должен переживать ненависть и издевательства. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы все это прекратилось", — сообщила Селена Гомес.

4 вещи, которые нужно сделать после измены

Ранее Селена Гомес ответила хейтерам, из-за чего набрала вес.

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