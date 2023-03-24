Селена Гомес выступила в защиту Хейли Бибер

Актриса и певица Селена Гомес решила прекратить скандал, разгоревшийся вокруг нее и Хейли Бибер, и для этого обратилась к своим подписчикам в соцсетях. Об этом пишет " Газета.ру ".

А началось все с того, что Селена в соцсетях поделилась тем, что по случайности не очень удачно сделала ламинирование бровей. Через некоторое время после этого Кайли Дженнер выложила кадр, на котором были изображены брови Хейли Бибер, с подписью "Это была случайность?". Подписчики этот пост поняли так, как будто Кайли решила поиздеваться над Селеной, ведь Хейли вышла замуж за ее бывшего возлюбленного.