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Мужа Виктории Лопыревой заметили в компании другой девушки

Поклонники гадают, что происходит в личной жизни модели Виктории Лопыревой. Ее супруга, бизнесмена Игоря Булатова заметили в компании другой девушки.

Мужа Лопыревой заметили в компании другой девушки
© Слово и Дело

«Игорь Булатов активно открывает для себя мир новых женщин и окончательно перестал скрывать, что расстался с Викой Лопыревой», — сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Поклонники заметили, что модель не публикует кадры с мужем. Булатов появился только на дне рождения их общего сына Марка Лионеля, которому исполнилось четыре года. Пара контактировала только ради совместных фотографий.

Лопырева никак не реагирует на многочисленные вопросы подписчиков о своих отношениях. При этом модель показывает, что не находится в поиске нового спутника жизни, а занимается воспитанием сына.

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