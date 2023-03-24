Мужа Лопыревой заметили в компании другой девушки

Поклонники гадают, что происходит в личной жизни модели Виктории Лопыревой. Ее супруга, бизнесмена Игоря Булатова заметили в компании другой девушки.

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«Игорь Булатов активно открывает для себя мир новых женщин и окончательно перестал скрывать, что расстался с Викой Лопыревой», — сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Поклонники заметили, что модель не публикует кадры с мужем. Булатов появился только на дне рождения их общего сына Марка Лионеля, которому исполнилось четыре года. Пара контактировала только ради совместных фотографий.