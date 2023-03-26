Лобода рассказала о новом возлюбленном, лишившемся части состояния

Певица Светлана Лобода в YouTube-интервью украинской блогерке Рамине Эсхакзай рассказала о своем новом обеспеченном возлюбленном, который лишился части своего состояния.
По словам певицы, ее любимый мужчина, имя которого она не раскрывает, за последний год потерял ощутимую часть своих финансов.
«Не так уж он теперь и богат. На сегодняшний день он уже так много потерял, что богатым его никак не назовешь. Тем более у нас есть четкое разделение, на что я, как женщина, могу попросить у него деньги. На карьеру — нет. На свою карьеру я должна зарабатывать самостоятельно. Это правильно, потому что так я могу понимать, сколько я заработала, а сколько потратила. Он же может мне сделать какой-то дорогой подарок или оплатить путешествие», — призналась Лобода.
В этом же интервью исполнительница назвала Аллу Пугачеву и Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) «идолами» российского шоу-бизнеса.
Ранее Лобода призналась, что ей обещали большие деньги, если она останется в России.