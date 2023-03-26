Лобода рассказала о новом возлюбленном, лишившемся части состояния

«Не так уж он теперь и богат. На сегодняшний день он уже так много потерял, что богатым его никак не назовешь. Тем более у нас есть четкое разделение, на что я, как женщина, могу попросить у него деньги. На карьеру — нет. На свою карьеру я должна зарабатывать самостоятельно. Это правильно, потому что так я могу понимать, сколько я заработала, а сколько потратила. Он же может мне сделать какой-то дорогой подарок или оплатить путешествие», — призналась Лобода.