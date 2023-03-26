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2 часа назад

Светлана Лобода рассказала о новом обеспеченном возлюбленном, лишившемся части состояния

Газета.Ruиещё 4

Певица Светлана Лобода в YouTube-интервью украинской блогерке Рамине Эсхакзай рассказала о своем новом обеспеченном возлюбленном, который лишился части своего состояния.

Лобода рассказала о новом возлюбленном, лишившемся части состояния
Фото: Газета.Ru Максим Блинов/РИА «Новости»Газета.Ru Максим Блинов/РИА «Новости»

По словам певицы, ее любимый мужчина, имя которого она не раскрывает, за последний год потерял ощутимую часть своих финансов.

«Не так уж он теперь и богат. На сегодняшний день он уже так много потерял, что богатым его никак не назовешь. Тем более у нас есть четкое разделение, на что я, как женщина, могу попросить у него деньги. На карьеру — нет. На свою карьеру я должна зарабатывать самостоятельно. Это правильно, потому что так я могу понимать, сколько я заработала, а сколько потратила. Он же может мне сделать какой-то дорогой подарок или оплатить путешествие», — призналась Лобода.

В этом же интервью исполнительница назвала Аллу Пугачеву и Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) «идолами» российского шоу-бизнеса.

Ранее Лобода призналась, что ей обещали большие деньги, если она останется в России.

Звёзды,Светлана Лобода,Алла Пугачева,
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