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1 час назад

СМИ: Виктория Лопырева рассталась с мужем

Катя Кобышева

В сообщениях российских СМИ стала появляться информация о том, что Виктория Лопырева рассталась со своим мужем. Об этом пишет издание new-magazine.ru со ссылкой на телеграм-канал «Антиглянец».

СМИ: Виктория Лопырева рассталась с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы «Антиглянца» предположили, что известная российская модель Виктория Лопырева развелась со своим мужем Игорем Булатовым.

Напомним, что они поженились более четырех лет назад. В браке родился сын. Причем их отношения начались со скандала. Игорь Булатов начал встречаться с моделью за спиной своей возлюбленной Таты Карапетян, которая в тот момент была беременна и дружила с Викторией.

Виктория Лопырева пеестала публиковать семейные фотографии, и больше времени проводит в Дубае без мужа, теперь, возможно, что бывшего.

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Ранее психологи выяснили, что указывает на измену партнера.

Звёзды,Виктория Лопырева,
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