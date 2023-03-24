СМИ: Виктория Лопырева рассталась с мужем

В сообщениях российских СМИ стала появляться информация о том, что Виктория Лопырева рассталась со своим мужем. Об этом пишет издание new-magazine.ru со ссылкой на телеграм-канал «Антиглянец».
Авторы «Антиглянца» предположили, что известная российская модель Виктория Лопырева развелась со своим мужем Игорем Булатовым.
Напомним, что они поженились более четырех лет назад. В браке родился сын. Причем их отношения начались со скандала. Игорь Булатов начал встречаться с моделью за спиной своей возлюбленной Таты Карапетян, которая в тот момент была беременна и дружила с Викторией.
Виктория Лопырева пеестала публиковать семейные фотографии, и больше времени проводит в Дубае без мужа, теперь, возможно, что бывшего.