Джастин Лонг и Кейт Босворт рассекретили свою помолвку

Звезда франшизы "Элвин и Бурундуки" Джастин Лонг сделал предложение руки и сердца звезде "Возвращения Супермена" Кейт Босворт, сообщает PageSix.

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Помолвку звездной пары подтвердило и их ближайшее окружение.

По словам инсайдера, Кейт и Джастин очень счастливы вместе.

"Она показывает помолвочное кольцо своим друзьям и просто светится от счастья. Джастин — отличный парень и боготворит Кейт. Все страшно рады, что они нашли друг друга и у них настолько красивые отношения", — поделился источник.

Впервые о романе актеров стало известно в конце 2021 года, а познакомились звезды на съемочной площадке комедийного фильма ужасов "Дом тьмы".

На момент знакомства Босворт все еще была замужем за режиссером и сценаристом Майклом Полишем, с которым вскоре подала на развод.