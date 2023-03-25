Селена Гомес и Зейн Малик подогрели слухи о романе

Вот такого поворота точно никто не ожидал. Актрису Селену Гомес застукали на свидании с экс-участником One Direction Зейном Маликом — парочка ужинала в одном из ресторанов Нью-Йорка, пишет People.

Фото: Super.ru Super.ru

Примечательно, что информацию слили не инсайдеры зарубежных таблоидов, а пользовательница Тиктока.

Девушка выложила в Сеть скриншот переписки с подругой, которая радостно поделилась: «Селена Гомес и Зейн только что зашли в ресторан, держась за руки. Я посадила их за столик».

И все бы ничего, если бы на днях внимательные фанаты не увидели, что актриса подписалась на музыканта в Инстаграме*. В общем, поклонники Селены в очередной раз доказали, что они на шаг впереди.

Вдобавок ко всему в Сети всплыл фрагмент старого интервью Селены, в котором журналист спрашивает у нее, какого участника One Direction она хотела бы поцеловать.

«О нет, — хихикает актриса. — Зейна». Уверены, поклонники селебрити несказанно за нее рады, тем более совсем недавно она сама намекала на то, что хочет романтических отношений. «Я ненавижу, когда девушки говорят: "Боже мой, моя любовь даже не знает, что я существую". Как девочка, моей влюбленности даже не существует!» — говорила она в своем тиктоке. Правда, есть и те, кто такого союза опасается. Ведь Зейна Малика знают не только как талантливого певца, но и как домашнего тирана.

Напомним, что в октябре 2021 года мать Джиджи Хадид, бывшей супруги музыканта, подала на Зейна заявление в полицию. Она утверждала, что тот ее ударил, пока Джиджи не было дома. В итоге его обвинили в четырех преступлениях против Хадид, и теперь ему запрещено приближаться к теще. Певец признал вину и обязался пройти курсы по управлению гневом. Надеемся, что лечение все же помогло.