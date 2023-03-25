Джоли заметили на свидании с Дэвидом Майером де Ротшильдом

С кем только не приписывали романов главной голливудской красотке после расставания с Брэдом Питтом. Например, недавно в прессе поползли слухи о начинающихся отношениях 47-летней Анджелины с 26-летним ирландским актером Полом Мескалом.

© Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Впрочем, они быстро утихли за неимением продолжения — а вот сплетни о том, что суперзвезда никак не может простить и забыть своего бывшего и всячески пытается вставить ему палки в колеса, продолжают циркулировать с пугающей регулярностью.

И вот, похоже, на сердце Джоли наконец появился серьезный претендент: камеры папарацци зафиксировали ее с новым спутником.

Знакомьтесь: 44-летний Дэвид Майер де Ротшильд — экоактивист из семьи банкиров-миллиардеров. Он прославился в 2010 году, когда совершил путешествие из Сан-Франциско в Сидней на катамаране Plastiki, собранном из пластиковых бутылок. Таким образом мужчина пытался привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения мирового океане.

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Что же касается личной жизни Дэвида, то он долгое время состоял в отношениях с актрисой Кариной Дейко. Также ему приписывают романы с Кэмерон Диас и моделью Аннабель Хорси. Зато сейчас сердце искателя приключений абсолютно свободно. Правда, пока сложно сказать, связывает ли его с Джоли что-то большее, чем дружба, но кандидат, согласитесь, во всех отношениях удачный. Неженатый и очень обеспеченный любитель экстрима и борец за окружающую среду — что еще нужно для счастья?