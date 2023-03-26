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1 час назад

Анджелину Джоли засняли на свидании с наследником семьи Ротшильдов

Газета.Ruиещё 3

Актрису Анджелину Джоли засняли на свидании с экоактивистом и наследником династии банкиров Дэвидом Майером де Ротшильдом. Соответствующие фотографии публикует журнал Grazia.

Анджелину Джоли засняли на свидании с наследником семьи Ротшильдов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую пятницу, 24 марта, папарацци запечатлели 47-летнюю Анджелину Джоли в компании 44-летнего Дэвида Майера де Ротшильда. Пара выходила из ресторана в Лос-Анджелесе.

Джоли была одета в длинное платье черного цвета с коротким рукавом и вырезами на талии. Его дополнили солнцезащитные очки и остроносые туфли-лодочки на шпильке. На Ротшильде были серый пиджак, лонгслив в тон, синие брюки и лоферы.

В 2019 году Анджелина Джоли официально развелась с Брэдом Питтом. У бывших супругов есть шестеро детей: трое биологических детей (16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара).

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