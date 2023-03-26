Анджелину Джоли засняли на свидании с наследником семьи Ротшильдов

Актрису Анджелину Джоли засняли на свидании с экоактивистом и наследником династии банкиров Дэвидом Майером де Ротшильдом. Соответствующие фотографии публикует журнал Grazia.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшую пятницу, 24 марта, папарацци запечатлели 47-летнюю Анджелину Джоли в компании 44-летнего Дэвида Майера де Ротшильда. Пара выходила из ресторана в Лос-Анджелесе.

Джоли была одета в длинное платье черного цвета с коротким рукавом и вырезами на талии. Его дополнили солнцезащитные очки и остроносые туфли-лодочки на шпильке. На Ротшильде были серый пиджак, лонгслив в тон, синие брюки и лоферы.