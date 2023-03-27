Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Известная российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на длительные головные боли и высказалась о назначенном ей лечении. Проблемы со здоровьем она описала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«У меня сегодня шестой день головной боли. Ужас какой-то, ребят», — сказала ведущая. По словам Бородиной, недавно невролог назначил ей лечение, однако среди препаратов оказались те, которые она очень боялась принимать.

Она также посетовала на то, что специалисты высказывают разные догадки о причине ее головных болей, и отметила, что попала в «круговорот врачей в природе».

«Когда у тебя болит голова, это такая неизведанная история, это может быть все что угодно», — добавила ведущая.