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2 часа назад

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Lenta.ruиещё 3

Известная российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на длительные головные боли и высказалась о назначенном ей лечении. Проблемы со здоровьем она описала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У меня сегодня шестой день головной боли. Ужас какой-то, ребят», — сказала ведущая. По словам Бородиной, недавно невролог назначил ей лечение, однако среди препаратов оказались те, которые она очень боялась принимать.

Она также посетовала на то, что специалисты высказывают разные догадки о причине ее головных болей, и отметила, что попала в «круговорот врачей в природе».

«Когда у тебя болит голова, это такая неизведанная история, это может быть все что угодно», — добавила ведущая.

Ранее Бородина рассказала, что ей диагностировали мигрень. Телеведущая выразила надежду на то, что ей поможет массаж.

Звёзды,Ксения Бородина,
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