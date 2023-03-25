Новые отношения Анастасии Решетовой благоприятно повлияли на ее жизнь

Сегодня среди известных отечественных медиа-персон особняком стоит Анастасия Решетова – модель, первая вице-мисс России 2014 года. Сегодня для ее поклонников очевиден переворот на 180 градусов в жизни девушки.

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Так, она полностью отказалась от «ночной жизни» и начала вести здоровый образ жизни. Кроме того, в манере Анастасии одеваться стало больше элегантности и скромности. Отныне она проводит с сыном практически все свободное время. В приоритетах звезды теперь творчество, культурное просвещение, чтение, самообразование.

В прошлом году известная российская модель Анастасия Решетова приняла участие в шоу на Youtube «Надежда Стрелец». Девушка рассказала, что ее отношения с мужчиной решено поставить «на паузу». Однако сегодня она решила приоткрыться поклонникам и подтвердила, что состоит в отношениях. Она не назвала имя избранника, но передала ему привет.