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2 часа назад

Новые отношения Анастасии Решетовой благоприятно повлияли на ее жизнь

DailyBuffиещё 1

Сегодня среди известных отечественных медиа-персон особняком стоит Анастасия Решетова – модель, первая вице-мисс России 2014 года. Сегодня для ее поклонников очевиден переворот на 180 градусов в жизни девушки.

Новые отношения Анастасии Решетовой благоприятно повлияли на ее жизнь
Фото: DailyBuffDailyBuff

Так, она полностью отказалась от «ночной жизни» и начала вести здоровый образ жизни. Кроме того, в манере Анастасии одеваться стало больше элегантности и скромности. Отныне она проводит с сыном практически все свободное время. В приоритетах звезды теперь творчество, культурное просвещение, чтение, самообразование.

В прошлом году известная российская модель Анастасия Решетова приняла участие в шоу на Youtube «Надежда Стрелец». Девушка рассказала, что ее отношения с мужчиной решено поставить «на паузу». Однако сегодня она решила приоткрыться поклонникам и подтвердила, что состоит в отношениях. Она не назвала имя избранника, но передала ему привет.

Очевидно, что только благодаря исключительно позитивному характеру возможны столь существенные изменения.

Звёзды,Надежда Стрелец,Анастасия Решетова,
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