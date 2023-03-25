Дана Борисова сообщила об обострении психического заболевания

С 30 лет звезда страдает от биполярного расстройства, для которого характерны резкие перепады настроения. Телеведущая, которая постоянно принимает лекарства и находится под наблюдением у специалистов, рассказала, что сейчас заболевание обострилось, сообщает издание «7 дней».

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Как призналась звезда, болезнь переходит в стадию обострения обычно в марте и сентябре.

В этот раз психиатр, к которому обратилась Дана, прописал ей новое лекарство. Борисова отметила, что это новый, очень дорогой препарат, но он, по словам звезды, стоит своих денег.