Девушку Дэниела Рэдклиффа заподозрили в беременности

Девушку звезды фильмов о Гарри Поттере Дэниела Рэдклиффа — актрису Эрин Дарк — заподозрили в беременности. Поводом для слухов стали фотографии, опубликованные изданием Daily Mail.
33-летний Дэниел Рэдклифф и 38-летняя Эрин Дарк попали в объективы папарацци в минувшую пятницу, 24 марта. На новых снимках Рэдклифф и Дарк прогуливались по улицам Нью-Йорка и о чем-то увлеченно разговаривали. На звезде «Гарри Поттера» были шапка с помпоном, куртка и джинсы. Возлюбленная актера была одета в пальто и спортивный костюм.
Поклонники Рэдклиффа обратили внимание на округлившийся живот его подруги, предположив, что пара готовится стать родителями.
Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк вместе уже больше 10 лет, с 2012 года. Пара познакомилась на съемках фильма «Убей своих любимых».