Девушку Дэниела Рэдклиффа заподозрили в беременности

33-летний Дэниел Рэдклифф и 38-летняя Эрин Дарк попали в объективы папарацци в минувшую пятницу, 24 марта. На новых снимках Рэдклифф и Дарк прогуливались по улицам Нью-Йорка и о чем-то увлеченно разговаривали. На звезде «Гарри Поттера» были шапка с помпоном, куртка и джинсы. Возлюбленная актера была одета в пальто и спортивный костюм.