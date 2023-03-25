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1 час назад

Девушку звезды "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа заподозрили в беременности

Газета.Ru

Девушку звезды фильмов о Гарри Поттере Дэниела Рэдклиффа — актрису Эрин Дарк — заподозрили в беременности. Поводом для слухов стали фотографии, опубликованные изданием Daily Mail.

Девушку Дэниела Рэдклиффа заподозрили в беременности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

33-летний Дэниел Рэдклифф и 38-летняя Эрин Дарк попали в объективы папарацци в минувшую пятницу, 24 марта. На новых снимках Рэдклифф и Дарк прогуливались по улицам Нью-Йорка и о чем-то увлеченно разговаривали. На звезде «Гарри Поттера» были шапка с помпоном, куртка и джинсы. Возлюбленная актера была одета в пальто и спортивный костюм.

Поклонники Рэдклиффа обратили внимание на округлившийся живот его подруги, предположив, что пара готовится стать родителями.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк вместе уже больше 10 лет, с 2012 года. Пара познакомилась на съемках фильма «Убей своих любимых».

Звёзды,Дэниел Рэдклифф,Гарри Поттер,
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